Chiara Ferragni è stata a Palermo ieri durante gli incendi | si è detta pronta ad aiutare le istituzioni

(Di mercoledì 26 luglio 2023)recentemente criticata per alcune foto pubblicate poco prima degli. L’influencer ha risposto alle accuse spiegando che i post erano stati condivisi un giorno prima dell’emergenza. L’influencer si èa fare la sua parte per, la famosissima imprenditrice digitale, èal centro di una bufera sui social media dopo alcune foto pubblicate poco prima degliche hanno devastato. L’influencer ha risposto alle critiche attraverso il suo profilo Instagram, spiegando che il post tanto discusso era stato condiviso un giorno prima dei tragici eventi e quindi la ...

Bufera su, i post che fanno infuriare i siciliani: "Brucia tutto e tu..." Lungo periodo a ... ma la sua traiettoria non è ancora del tutto'. Insomma, i presupposti per un agosto rovente ...Prima del rientro a Milano, l'imprenditrice ha fatto sapere via social di essere disponibile a fare la sua parte per trovare soluzioni per le città colpite dal maltempo e dall'emergenza legata al ...Leggi Anche Ferragnez, vacanze separate:con gli amici e Fedez con i bambini Le vacanze e la polemicaè tornata a Milano dopo qualche giorno in catamarano luxury alle Eolie (mentre Fedez era con i bambini tra la Sardegna e Sciacca). Dal mare non sono mancati i consueti post che ...

Chiara Ferragni è stata la protagonista di una polemica sui social, per colpa di un suo post pubblicato in Sicilia. Ecco la risposta dell'influencer ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...