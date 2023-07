Chiara Ferragni | che lusso in spiaggia | i due bracciali valgono 15mila euro | le foto

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un costume color verde acceso, i capelli biondi lasciati cadere sulle spalle, ma ad attirare l'attenzione sono soprattutto i duecostosissimi sfoggiati al polso, durante una gita in barca. Questo il dettaglio che non è passato inosservato nel look di, che in questi...