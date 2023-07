Chi è Tedua | il trapper più amato del momento dal passato difficile

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si scrive Mario Molinari, si legge. È lui ilitaliano delche con ogni sua nuova uscita scatena like e condivisioni sui social, guardando crescere esponenzialmente l’attesa per i suoi live. La sua storia è quella di uno che ce l’ha fatta, visto che il suonon è stato semplice. Esempio del riscatto, dopo le difficoltà dell’infanzia e dell’adolescenza, è riuscito a farsi strada coronando il suo sogno nel cassetto: quello di vivere con la musica, la sua unica passione. Ma andiamo con ordine. Dopo l’adolescenzaa causa dell’affidamento, l’artista è riuscito a coronare il suo sogno: vivere con la musica (Instagram)e l’adolescenzaMario nasce a Genova il 21 febbraio 1994. Dopo essere stato dato in affidamento a una ...