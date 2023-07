Chi è l’arbitro di Milan-Juventus? Il fischietto per l’amichevole

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Soccer Champions Tour 2023 ci offrirà un bell’antipasto in vista del campionato di Serie A. Alle 4.30 italiane del 28 lugliosi affronteranno al Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, casa anche dei Los Angeles Galaxy della MLS. Il derby d’Italia sbarca dunque anche negli Stati Uniti. Oramai è prassi per entrambe le squadre il cominciare la stagione al di fuori del Bel Paese. Se per i rossoneri il debutto non è stato fortunatissimo, con il 3-2 subito in rimonta dal Real Madrid, per i bianconeri non è praticamente esistito, visto l’annullamento del match contro il Barcellona a causa di problemi gastrointestinali dei giocatori blaugrana. Ilè ancora al lavoro per poter consegnare a Stefano Pioli una squadra performante per il prossimo campionato. Samuel Chukwueze deve solo essere finalizzato e ora ...