Chef Simone Rugiati sui cambiamenti climatici | «Spruzzano miscele in aria per non far piovere» Selvaggia lo stronca così

"Ci sono le prove, c'è una manipolazione climatica". Fa discutere sui social, e non solo, un video diRugiati . Loe personaggio televisivo toscano si è ripreso su Instagram alle prime ore del mattino del 26 luglio: la sua svolta complottista e negazionista del cambiamento climatico ha ...A parlare sul suo account Instagram è loRugiati - ex concorrente de L'Isola dei Famosi, Pechino Express e Tú sí que vales - che ha commentato gli eventi estremi degli ultimi giorni. ...Maltempo e incendi stanno martoriando in questi giorni l'Italia da Nord a Sud. Secondo loRugiati la colpa non sarebbe dal cambiamento climatico, ma di particolari miscele che "da anni vengono spruzzate in aria per non far piovere, anche solo per permettere un evento di Stato". ...

