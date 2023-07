Che schifo! Quel picchiatore | la democratica Michela Murgia insulta Filippo Facci

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roberto Saviano a suon di insulti ingiuriosi a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma non solo, si è guadagnato la cacciata dalla Rai: incompatibile con il codice etico. Stesso "trattamento" riservato aper la frase sull'accusatrice di Leonardo La Russa. Ma, ovviamente, per Saviano la sinistra insorge, così come la stessa sinistra aveva aperto la caccia alle steghe contro la firma di Libero. E tra chi si scatena ecco, la quale passa all'attacco su Instagram: "Che schifo stiamo vedendo - premette -. Non si parla di una nuova trasmissione, che ovviamente nessuno era così ingenuo da pensare che avrebbero mai dato a Saviano col nuovo corso fascista in Rai, ma della censura diretta di 4 puntate di una trasmissione antimafia GIÀ GIRATA mesi fa a spese dell'azienda, un prodotto Rai già pagato da noi ...

"Mi fa- ha continuato Salvini -qualcuno pensiSicilia e Calabria rappresentino le cosche. Fino ac'è qualcuno all'esterodipinge l'Italia come mafia pizza e mandolino, fa ...Non ci sta, Michela Murgia , a mandare giù la notizia della cancellazione del programma di Roberto Saviano da parte del Cda della Rai. "stiamo vedendo", chiede e si chiede la scrittrice in un lungo post su Instagram. Murgia tiene a mettere subito in evidenza come sia stato bloccato un prodotto già completato mesi fa: "Non ......ha scritto il seguente tweet: "La decisione di Italia Viva e di Azione di non votare la mozione di sfiducia alla Santanché mi fa". Una presa di posizioneaccende subito il leader di ...

Saviano fuori dalla Rai, l'affondo di Michela Murgia: «Che schifo ... Open

Lo ha detto in una risposta polemica a don Luigi Ciotti, che aveva avvertito di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori ...«Mi fa schifo - continua Salvini - che qualcuno pensi che Sicilia e Calabria rappresentino le cosche» ha commentato il ministro ...