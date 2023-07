“Che schifo | ecco che ha fatto Damiano” Maneskin | scoppia il caso al concerto | “Teste di ca…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023)David dei, fuori la verità. Una rock band italiana che continua a farsi apprezzare dall’ormai numerossimo pubblico di fan. E questo accade non solo su scala nazionale, ma mondiale. Il quartetto di giovanissimi continua a cavalcare la cresta della notorietà e del successo: i concerti della band sono sempre l’occasione giusta per riflettere su quanta strada i musicisti siano riusciti a compiere a suon di applausi. Ma nel corso dell’ultima esibizione live è successo qualcosa che ha chiamato il frontman a intervenire per porre definitivamente chiarezza sulla questione. Il fuoriprogramma durante ildeia San Siro,cosa è successo. La band sta facendo sognare i fan di tutta Italia e le tappe live sono la prova tangibile di una notorietà che i 4 hanno saputo ...