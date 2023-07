Challenger Verona | Hugo Gaston si ritira sul match point a sfavore

(Di mercoledì 26 luglio 2023)non festeggia nel migliore dei modi l’approdo in top-100 dopo i duevinti a Iasi e Trieste. Il francese, impegnato sulla terra battuta di, sisul triploin favore di Trungelliti: l’argentino conduceva infatti sul 3-6 6-2 5-2 0-40. Non sono stati chiariti i motivi di questa decisione del numero 2 del tabellone, che non sembrava sofferente per qualche problema fisico. SportFace.

Esordio piuttosto complicato ma vincente per Francesco Passaro agli "Internazionali di Tennis", torneoATP da 118.000 euro di montepremi che si sta svolgendo sui campi in terra rossa del Circolo Scaligero. In una giornata disturbata pesantemente dal maltempo (solo tre i ...Due i tennisti italiani in campo oggi per il primo turno del tabellone principale degli "Internazionali di Tennis", torneoATP da 118.000 euro di montepremi che si sta svolgendo sui campi in terra rossa del Circolo Scaligero. Edoardo Lavagno , n.237 ATP, trova per la prima volta dall'altra ...... quella di ieri, 23 luglio, è stata una giornata dedicata alle qualificazioni al torneo internazionale AtpTour 100 di. Ieri mattina, sui campi di terra rossa di Viale Colombo, ...

Challenger Verona: il resoconto di giornata con il programma di domani LiveTennis.it

Iniziate le sfide del tabellone principale, con il passaggio del turno degli italiani Passaro, Lavagno e Darderi. E al via oggi anche i doppi ...Esordio piuttosto complicato ma vincente per Francesco Passaro agli “Internazionali di Tennis Verona”, torneo Challenger ATP da 118.000 euro ...