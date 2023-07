C’erano una volta le spigolatrici

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Curve sui campi di grano, in un faticosissimo lavoro di recupero delle spighe cadute durante la raccolta dei cereali quando giungono a maturazione, ovvero quel processo noto come mietitura. Erano le, donne che facevano un lavoro durissimo nei terreni coltivati, ritratte in opere celebri che riescono a restituire allo sguardo la fatica di ore trascorse sotto il sole, con la schiena ricurva, a raccogliere, affinché nulla andasse perduto. Un impegno spossante e ripetitivo, fatto di gesti continui e sempre uguali a loro stessi: piegarsi sul campo, raccogliere, rialzarsi. Così per tutto il giorno, per tutto il tempo necessario a ritrovare quanto sfuggito dalla mietitura sui campi di grano. , chi erano e perché gli artisti le hanno ritratte. Chi erano lee perché il loro lavoro era prezioso Torniamo indietro nel passato, a un mondo ...