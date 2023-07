Centocelle – Lite nella notte | ragazzo grave | ferito con bottiglia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Bruttasta, dove unitaliano di 26 anni è stato colpito con unarotta che lo hamente. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Gli abitanti della zona, in via Castore Durante e in via dei Larici, quando hanno udito le urla si sono preoccupati avvertendo le forze dell’ordine al 112. Ilfatto è avvenuto alle 2.30 circa dellascorsa. La volante della polizia quando è giunta sul posto ha trovato il giovane a terra in un lago di sangue, ma dell’aggressore non c’era al momento alcuna traccia.

