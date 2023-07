Cecilia Rodriguez vuole un figlio con Ignazio Moser | la rivelazione

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha rilasciato un’intervista a Chi dichiarando che il suo più grande sogno sarebbe quello di avere uncon il compagno. La modella è legata sentimentalmente all’ex ciclista dal 2017, quando si conobbero nella casa del GF Vip.era all’epoca fidanzata con il tronista Francesco Monte, ma aveva poi deciso di chiudere la relazione a causa dell’interesse sentimentale nato perdurante la convivenza. “Ci siamo trovati e ogni giorno alimentiamo questo sentimento”, raccontano i due a Chi. Dopo lo scoop secondo il quale la coppia si sarebbe lasciata, poi rivelatosi falso, i due avevano annunciato che nell’ottobre 2023 si sarebbero sposati. Il matrimonio è stato poi rimandato per cause di forza maggiore. “Aspettiamo sua zia, che ...

La storia d'amore trae Ignazio Moser è una di quelle che conquista il cuore dei fan. La coppia è sempre apparsa unita e con progetti futuri ...Da anni sono una coppia e di recente hanno deciso di sposarsi: da sempre, si sa che vogliono avere dei figli oltre ai due "bambini pelosi" adottati in precedenza. Sonoed Ignazio Moser, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip diventata stabile in quel di Milano, dove hanno anche comprato casa insieme. All'ennesimo pancino sospetto - ...svela quanto è ingrassata e parla della difficoltà di avere un ...

Cecilia Rodriguez: «Io e Ignazio Moser vogliamo un figlio, ma non è facile. Ci stiamo provando da tempo» ilmessaggero.it

Gf Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano il vero motivo per cui hanno dovuto rimandare le nozze (e quando verranno celebrate) La coppia ha confessato anche… Leggi ...La showgirl in una nuova intervista ha smentito le voci che la vogliono incinta ma ha ammesso che lei e il futuro sposo non vedono l'ora di allargare la famiglia ...