Cecilia Rodriguez vuole un figlio con Ignazio Moser | la rivelazione

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha rilasciato un’intervista a Chi dichiarando che il suo più grande sogno sarebbe quello di avere uncon il compagno. La modella è legata sentimentalmente all’ex ciclista dal 2017, quando si conobbero nella casa del GF Vip.era all’epoca fidanzata con il tronista Francesco Monte, ma aveva poi deciso di chiudere la relazione a causa dell’interesse sentimentale nato perdurante la convivenza. “Ci siamo trovati e ogni giorno alimentiamo questo sentimento”, raccontano i due a Chi. Dopo lo scoop secondo il quale la coppia si sarebbe lasciata, poi rivelatosi falso, i due avevano annunciato che nell’ottobre 2023 si sarebbero sposati. Il matrimonio è stato poi rimandato per cause di forza maggiore. “Aspettiamo sua zia, che ...

Mentre di trovava in un locale in Sardegna , Stefano De Martino ha incontrato casualmentee Ignazio Moser. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha segnalato la cosa dopo alcune foto ...Sempre questa mattina poi sono apparse anche le foto diche dà un bacio al cognato De Martino, un gesto d'affetto forse per chiudere qualche lite del passato. Ma adesso è tornata a ......Deianira ha postato uno scatto che mostra Stefano De Martino cone Ignazio immortalati insieme in un locale in Sardegna. E se Stefano continua a godersi l'estate in Sardegna, Belen...

Stefano De Martino, segnali di pace con Cecilia L'incontro in Sardegna Tag24

In queste calde settimane, mentre circolano voci sulla presunta e probabilmente già consumata ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è emersa dai meandri dei ...Belen Rodriguez oggi ha commentato su Instagram la risposta di una fan, lanciando una bordata ai giornali di gossip.