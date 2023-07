Cecilia Rodriguez vuole un figlio con Ignazio Moser | la rivelazione

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’influencer confessa il suo sogno in un’intervista: "Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando". L'articolo proviene da DireDonna.

Sempre questa mattina poi sono apparse anche le foto diche dà un bacio al cognato De Martino, un gesto d'affetto forse per chiudere qualche lite del passato. Ma adesso è tornata a ......Deianira ha postato uno scatto che mostra Stefano De Martino cone Ignazio immortalati insieme in un locale in Sardegna. E se Stefano continua a godersi l'estate in Sardegna, Belen...Una situazione che fa discutere Dopo la rottura con Stefano De Martino, emergono nuove dinamiche sorprendenti nella vicenda che coinvolge Belen. I protagonisti di questo intreccio amoroso ...

Cecilia Rodriguez mostra il fisico in bikini dopo aver preso 3 chili: foto Gossip News

Belen Rodriguez dice addio a Stefano De Martino Ecco l'ultimo gesto di Cecilia e Ignazio Moser: come stanno le cose, le ultime news.Belen Rodriguez, nell'ultimo periodo, è stata spesso al centro del gossip. Infatti, la showgirl argentina ha interroto (nuovamente), da poco, la sua relazione con Stefano De Martino. Quella tra loro d ...