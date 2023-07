Cecilia Rodriguez smentisce | “Non sono incinta ma con Ignazio ci stiamo provando Non è semplice”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Da giorni i fan dialla ricerca di indizi su una sua presunta gravidanza. Ogni frase d’amore scritta dall’influencer è “un trampolino di lancio” per le indiscrezioni. Ora la sorella di Belen ha spiegato di non esserema di desiderare un bambino: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è cosìcome ti raccontano, ci”, ha affermato durante un’intervista al settimanale Chi. E ancora: “Quandonata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti“, ha precisato scherzando. L’influencer e l’ex ciclista, tra tira e molla, stanno insieme ormai da sei anni dopo essersi conosciuti al GFVip. Dovevano convolare a nozze ad agosto di quest’anno ma per problemi organizzativi il fatidico ‘sì’ ...