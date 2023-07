Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano | matrimonio rimandato e tentativi di avere un figlio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nelle ultime dichiarazioni su social, la famosa coppia formata daha rivelato importanti dettagli sulla loro vita insieme. I due, legati da una relazione di sei anni, hanno parlato apertamente del loro, inizialmente previsto per agosto 2023, e delle ragioni del rinvio, svelando la nuova data delle nozze. Ma non è tutto, perchéhanno anche condiviso con i fan il desiderio di diventare genitori, annunciando che stanno provando adun bambino.: il desiderio di un...

In attesa di diventare marito e moglie (la romantica proposta di nozze è arrivata nel novembre dell'anno scorso),e Ignazio Moser sognano di allargare la famiglia. Lo ha rivelato la stessa argentina in un'intervista, ammettendo: " Voglio un figlio, io e Ignazio ci stiamo provando ma non è facile ...La storia d'amore trae Ignazio Moser è una di quelle che conquista il cuore dei fan. La coppia è sempre apparsa unita e con progetti futuri ...Da anni sono una coppia e di recente hanno deciso di sposarsi: da sempre, si sa che vogliono avere dei figli oltre ai due "bambini pelosi" adottati in precedenza. Sonoed Ignazio Moser, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip diventata stabile in quel di Milano, dove hanno anche comprato casa insieme. All'ennesimo pancino sospetto - ...

