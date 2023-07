Cecchinato-Sonego in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Marcoaffronterà Lorenzonel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Oltre a Cobolli-Arnaldi, ci sarà un altro derby azzurro in terra croata, dove, seconda testa di serie, fa il suo esordio nel torneo contro il connazionale. Sicuramente Lorenzo partirà favorito visto il miglior momento di forma che sta attraversando, maarriverà al match più rodato vista la bella vittoria in rimonta al debutto contro Shevchenko. L’unico precedente risale al Challenger di Perugia nel 2016 ed è stato vinto in tre set dal palermitano. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo giovedì 27 luglio con ...