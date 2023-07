Cdp Venture Capital e Federico II lanciano il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nasce Farming Future, ildiinteramente dedicato al finanziamento e al potenziamento imprenditoriale dei risultati delle attività di Ricerca scientifica e industriale nell’ambito dell’Agrifood Tech. Lo annuncia Cdpin collaborazione con l’Università degli Studi di NapoliII. Obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare e sostenere l’approdo sul mercato delle invenzioni provenienti dai laboratori di eccellenza delle Università e dei Centri di ricerca italiani in un settore strategico per l’economia del nostro Paese che è primo in Europa nella produzione di prodotti agroalimentari di qualità – il mercato contribuisce al 12% del PIL– e rappresenta il quarto Paese al mondo ...