CCNL Smi | Onotri | “Mobilitiamoci a favore di medici e dirigenti del SSN”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Pina, Segretario Generale del SindacatoItaliani, interviene in merito alDirigenza Medica ed invita alla mobilitazione Roma. «Proseguono oggi le trattative per il rinnovoSanità. Nelle due ultime sedute del 17 e 18 luglio sono stati affrontati nodi importanti relativamente alle relazioni sindacali, al confronto aziendale, al ruolo dell’organismo paritetico, ed ancora al contratto di lavoro, periodo di prova, sistema degli incarichi professionali ferie, assenze deia vario titolo e diritti delle donne vittime di violenza. In particolare nella seconda giornata sono stati affrontati i nodi fondamentali che riguardano l’orario di lavoro, guardie e pronta disponibilità, e qui la trattativa ha evidenziato, da parte dell’ARAN, indubbie criticità di accoglimento che ...

'Proseguono oggi le trattative per il rinnovoSanità. Nelle due ultime sedute del 17 e 18 luglio sono stati affrontati nodi importanti relativamente alle relazioni sindacali, al confronto aziendale, al ruolo dell'organismo paritetico, ed ...... netta è la richiesta del Sindacato medici italiani (): "Non condividiamo " sottolinea la ... Antonio Naddeo " il testo completo con tutti gli elementi della bozza di contratto (Sanità 2019 - ...'La crisi delle professioni ospedaliere del Ssn è in corso da tempo, con la fuga di centinaia di professionisti dal servizio pubblico, con la drammatica condizione i cui versano i dipartimenti di ...

Ccnl Dirigenza Medica. Smi: “Finanziamento inadeguato per salvare ... Quotidiano Sanità

“Basta dumping sui lavoratori, serve un contratto vero” hanno dichiarato i sindacati dopo il nulla di fatto la settimana scorsa a livello nazionale nel tentativo di conciliazione. E oggi le federazion ...Il Servizio Sanitario Nazionale non potrà trattenere i medici nel servizio pubblico se non vi saranno ingenti finanziamenti per il personale.