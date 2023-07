“Cava | Civitas Fidelissima 1460” | l’evento

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La storia della pergamena bianca rivivrà a settembre nella manifestazione “La” con la regia di Andrea Carraro. In programma una cerimonia religiosa in costume e il concerto del Conservatorio di Salerno. Ritorna nella medievale cornice della città dide’ Tirreni la III edizione della manifestazione storico-culturale “La” prevista nei giorni 1, 2 e 3 settembre nel Convento di San Francesco. Erede artistico e incubatore della famosissima rappresentazione storico-teatrale “La Pergamena Bianca” oggi alla VIII edizione,più atteso dell’anno avrà in programma tantissime sorprese che verranno svelate a breve. Intanto l’associazione Sbandieratori ...