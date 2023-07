Catania | Incendio aeroporto partito dal cavo di una stampante

Leggi Ancheall'aeroporto di, non si esclude il rogo doloso - Lo scalo riapre subito: due voli ogni ora Leggi Anche Aeroporto diancora chiuso, il ministro Urso: 'Inaccettabile' - Il ...Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l'che ieri sera ... Criticità si registrano ancora nelle provincie di Palermo,, Siracusa e Messina. In ...Un vastosta distruggendo anche la Timpa di Acireale, preziosa area a verde protetta, con ... Il sindaco di, Enrico Trantino, ha anche lui ricevuto una telefonata di solidarietà del ...

Incendi, chiusa anche l'A19 Catania-Palermo. Schifani: "Senza precedenti" FocuSicilia

La novità sarebbe contenuta nella relazione dei vigili del fuoco consegnata alla Procura di Catania. Ancora non c’è una data certa per la riapertura del terminal A, mentre il terminal C da oggi ha aum ...Un banale corto circuito in un ufficio come tanti ne succedono ogni giorno. Potrebbe essere partito dal cavo di alimentazione di una stampante il rogo che la sera del 16 luglio ha gravemente danneggia ...