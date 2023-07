Catania è da giorni senza acqua ed energia elettrica | ecco la situazione in città

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladidaè in preda a un blackout che ha lasciatocorrentemigliaia di famiglie e, come se non bastasse, anche le forniture d'sono ai minimi termini. Una ...

La città didaè in preda a un blackout che ha lasciato senza corrente elettrica migliaia di famiglie e, come se non bastasse, anche le forniture d'acqua sono ai minimi termini. Una situazione che ......, la Sicilia settentrionale e orientale). In casa può mancarti l'acqua corrente e/o l'... questa è la Sicilia di questi. Muoversi non è sicuro: aeroporti cedono al caldo (Sardegna) o ......che hanno dovuto cancellare voli a causa delle chiusure temporanee degli aeroporti die ... Neidi chiusura di Fontanarossa , ad esempio, le compagnie hanno deciso di far atterrare i voli ...

Incendio aeroporto Catania: dopo 7 giorni niente data per la ... FocuSicilia

«Motivo quanto dichiarato, spiega l’on. Lombardo durante il suo intervento, partendo da quanto è accaduto ieri in quarta commissione. Avevamo richiesto al presidente della quarta commissione una commi ...“ Nei momenti di grande emergenza come quella che stiamo vivendo in questi giorni in tutta la Sicilia, sono i sindaci ad esporsi in prima persona per affrontare i bisogni immediati dei cittadini. I ...