Caso La Russa jr | in campo 2 professori per difendere il dj

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per la difesa di Tommaso Gilardoni, il dj e amico di Leonardo Apache La, anche lui indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, entrano indue legali 'di peso': il ...

Per la difesa di Tommaso Gilardoni, il dj e amico di Leonardo Apache La, anche lui indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, entrano in campo due legali 'di peso': il professore e avvocato Alessio Lanzi, ex componente del Csm e g...🔊 Ascolta l'articolo Iniziativa nasce dopo il'Leonardo Apache La' Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge volta a limitare a due il numero di utenze telefoniche mobili intestate ai membri del Parlamento, per le quali ...Indi cielo stellato la visione sarà ottimale ma se il cielo dovesse essere coperto da nuvole ... la Nasa, l'europea Esa, laRka, la giapponese Jaxa e la canadese Csa - Asc. La struttura con ...

Caso La Russa jr, il presidente del Senato: «Non volevo attaccare la ragazza ma non rifarei quelle dichiarazioni» Open

AGI - Non evita di tornare sul caso di violenza che vede coinvolto suo figlio Leonardo Apache e ammette che non ripeterebbe le parole pronunciate subito dopo la divulgazione della notizia.Per la difesa di Tommaso Gilardoni, il dj e amico di Leonardo Apache La Russa, anche lui indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, entrano in campo due legali 'di peso': il profes ...