“Caserma di via Filzi | una figuraccia tira l’altra”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “A quanto pare eravamo stati facili profeti. Dinanzi alla non più futura ma fantomatica sede della polizia municipale in via, il sindaco Ghinelli è riuscito a fare, parafrasando Gadda un ‘pasticciaccio brutto’. Pensiamo per un attimo a quello che sarebbe successo se il progetto fosse andato in porto: ufficiali e agenti piazzati in un imbuto di strada, a senso unico e in direzione opposta peraltro a via Masaccio, dov’è l’ingresso principale di uno dei luoghi per i quali ci dovremmo spendere in tema di sicurezza: il parco del Pionta. Domandiamoci poi, arrivati a questo punto, il perché sia stata accantonata la proposta di realizzare questa nuova sede non in un edificio privato ma negli immobili di via Tagliamento di proprietà comunale. Che genere di spesa e di mancato risparmio si sono generati? Non basta dire: ci siamo sbagliati. Qui occorre un grande ‘mea culpa’ ...