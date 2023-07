(Di mercoledì 26 luglio 2023) Con i suoi 3.500 documenti digitalizzati, 23 collaborazioni internazionali, 110 tra costumi, locandine, manifesti, fotografie, grammofoni, rulli ed arredi originali, ildiha da subito calamitato l’attenzione di turisti ed appassionati, convincendo sin dall’apertura di settimana scorsa a Palazzo Reale di, alla presenza delle massime autorità regionali e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il miglior modo per consentirà alla città dire la sua icona, il suo, a i 150 anni esatti dalla nascita del grande artista. Si tratta del primonazionale dedicato a Enrico, che vivrà in un unico grande spazio, la monumentale sala Dorica di Palazzo Reale, attraverso non una semplice esposizione di ...

Presenteranno la serata Roberto Tangianu e Valentina. Venerdì 4 agosto: ore 21:30 "Pichiàdas. Raduno ein Piazza S'Olivariu. Itinerario: via G. Marconi, via R. Fresia, via Roma, ...Il 17 agosto laper l'Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima ... 194, Playmaker, Real Madrid " Spagna) #30 Guglielmo(1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio ...Buonadelle ragazze di Bertolini, che al 14' provano la gioia illusoria del vantaggio con, fermata però per una posizione di fuorigioco di. Le Azzurre continuano a mantenere ...

Caruso, partenza sprint per il Museo. Napoli ritrova il suo maestro Il Denaro

Esordio positivo per le Azzurre ai Mondiali femminili: Girelli all’87’ fa esplodere la panchina azzurra, sua la firma che vale alla Nazionale il successo sull'Argentina.Soddisfatta Milena Bertolini immediatamente dopo la partita: "Siamo molto felici perché sapevamo l'importanza di partire bene. È stata molto difficile, ma ...