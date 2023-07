Caro Porro | Catania senza aerei | luce e acqua | chi governa che fa?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Gentile dott., mi presento, sono Michele Vanni, abito a, non sono un politico ma da sempre voto per la destra. La seguo sempre con attenzione, ma devo porle all’attenzione ciò che accade ada una settimana.ta da un sindaco di centrodestra che ha vinto il mese scorso col 70% dei voti. La regione è guidata dal centrodestra, il governo nazionale è di centrodestra. Ebbeneda 10 giorni èaeroporto con danni enormi per il turismo e per i viaggiatori. La città da 5 giorni ènel 70% del suo territorio. Nessuno, dico nessuno, a livello locale a nazionale muove un dito. Anche la sua categoria non dice nulla. La prego faccia sentire la sua voce al riguardo, ...