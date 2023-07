Carlos Tavares - LEuro 7 mette a rischio la Panda | il governo tuteli le auto

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 luglio 2023)rilancia l'allarme sulle conseguenze dello standard Euro 7 per una delle principali produzione italiane: "Il nuovo regolamentoin pericolo la", ha detto l'amministratore delegato di Stellantis nel corso di una tavola rotonda con la stampa, ribadendo quanto discusso pochi giorni fa con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. I rischi. "La- ha sottolineato-fa parte della storia dell'Italia e del suo modo di vivere. Se però si continua a sostenere regolamenti che portano a un aumento dei costi, allora questi regolamenti uccideranno lae questo non è nel miglior interesse dell'Italia". In questo contesto rientra l'invito ala "non sostenere" l'Euro 7 (non a caso, l'esecutivo si è ...