Carlo Fuortes al San Carlo di Napoli | sarà il nuovo sovrintendente del Teatro | come anticipato dal Gdi

Prima era un no deciso, poi tiepido. Dunque, come è nello stile dell'ex amministratore delegato della Rai, i dinieghi si sono tramutati in possibilità da cavalcare.è sempre più vicino alla poltrona di sovrintendente del Sandi Napoli. E non poteva essere altrimenti visto che per lui fu persino cambiata la legge. E' il lodo- come fu ...L'ex Ad Rai probabile soprintendente per il dopo Lissner, domani ...Ma il nome che tutti danno per assolutamente favorito è quello di, l'ex Ad della Rai. Un nome che dovrà essere sottoposto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e che era già ...

Rai, Fuortes verso il San Carlo. La "festa esclusiva" della svolta, il retroscena Il Tempo

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Carlo Fuortes è sempre più vicino alla poltrona di sovrintendente del San Carlo di Napoli. L'ex amministratore delegato della Rai ...