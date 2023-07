(Di mercoledì 26 luglio 2023) il Generale di Divisione Rosario, Comandante della Legione“Sicilia”, ha fattoalProvincialedi. Il Generale ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, i delegati della Rappresentanza militare e una rappresentanza diin servizio ed in congedo della Provincia. Nel corso dellail Generale ha rivolto al Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Pascale, “parole di apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dainel controllo del territorio, sottolineando l’importanza delle Stazioni, punto di forza della struttura Territoriale dell’Arma”. L’occasione della suaè servita ...

Nel corso della visita il Generale ha rivolto al Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Pascale, "parole di apprezzamento per l'impegno quotidianamente profuso dainel controllo del ...... e il Commissario di governo alla ricostruzione in Emilia Romagna, Marche e Toscana,. ... già in prima linea sin dall'inizio dell'emergenza insieme aidel Comando Tutela Patrimonio ...Concludo ringraziando il Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei. C. A. Mario Cinque, per quanto fatto fino ad oggi e per le iniziative a cui FMI e Arma deicontinueranno a ...

Carabinieri, gen. Castello visita Comando Caltanissetta Adnkronos

Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - il Generale di Divisione Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta. Il Genera ...Ieri pomeriggio il Generale di Divisione Rosario CASTELLO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale CC di Caltanissetta. Il Generale ha incontrato gli Uff ...