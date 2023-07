Capuano | «Mbappé? Cifre dall’Arabia un campanello d’allarme!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è il nome che maggiormente tiene banco sul mercato ed è stato, in Francia, accostato sorprendentemente anche all’Inter. Ne ha parlato così il giornalista GiovanniD’ALLARME ? Negli ultimi giorni il nome di Kylian, tra le altre squadre, è stato accostato dalla Francia anche all’Inter. Ma si parla dia cui difficilmente il club nerazzurro potrebbe far fronte. Le parole del giornalista Giovanniin merito a TvPlay Calciomercato.it: «L’offerta recapitata al calciatore fatico a chiamarla tale, visto che le dimensioni sono incredibili. È un qualcosa completamente slegato anche dal mercato arabo. Comprarea quelleper un anno, in un’operazione che nell’insieme vale 1 miliardo di euro, significa che ...