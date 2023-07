Caos Mbappé | la sindaca di Parigi | 'A che gioco sta giocando il Psg? Va tenuto!'

Commenta per primo L'allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato deltra il Psg, club che ha allenato in passato, e Kylian: 'Situazione delicata. Posso dire che ho lavorato conal Paris Saint - Germain, ma per il resto credo che si stia facendo ...è il miglior giocatore del mondo e va tenuto a Parigi, visto che ha voglia di rimanere il più possibile'. Cioè fino all'anno prossimo, quando in assenza di prolungamento scadrà il suo ...Più passano i giorni e più la situazione diventa grottesca . Unin Giappone con il Psg c'è, ma è Ethan, il fratello minore di Kylian . È entrato ieri al 60' dell'amichevole finita 0 - 0 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, suscitando ...

Sondaggi politici oggi, ultime novità | Affaritaliani Affaritaliani.it