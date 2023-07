Cani da allerta medica | fiutano l' arrivo di crisi ipoglicemiche nei bambini in terapia per il diabete

La Regione li educherà grazie agli istruttori della Scuolaguida per ciechi di Scandicci e li metterà a disposizione di bambini e ragazzi con diabeteProteggi dal caldo anche gli animali domestici e colloca una fonte d'acqua per abbeverare e dare ristoro ae gatti eventualmente presenti sul territorio. Consulta il Piano Caldo 2023 dell'......si è tentati di attribuire emozioni umane aie spesso usiamo etichette per descrivere i loro comportamenti, come ad esempio "impazzire", ma non è così: possiamo dire che il cane va ine ...

Cani da allerta medica: fiutano l'arrivo di crisi ipoglicemiche nei ... LA NAZIONE

La Regione li educherà grazie agli istruttori della Scuola cani guida per ciechi di Scandicci e li metterà a disposizione di bambini e ragazzi con diabete ...FIRENZE - Cani in grado di riconoscere, con il solo fiuto, il sopraggiungere di una crisi ipoglicemica legata alla terapia per il diabete. L'amico più ...