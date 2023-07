Can Yaman | la sua fidanzata è Demet Ozdemir? «Non si sono mai lasciati» | il gossip impazza

È dai tempi della loro collaborazione sul set di Daydreamer chee Demet Ozdemir si sono trovati a dover ribadire pubblicamente di non aver mai intrecciato una relazione. Ma se le loro parole non corrispondessero a verità Mentre si trovano l'uno lontano ...non trascorrerà certo l'estate in panciolle: impegnatissimo con le riprese di Viola come il mare 2 , non rinuncia certo al suo allenamento intensivo in palestra. D'altronde un fisico come il ...è tornato a vestire i panni di Francesco Demir , l'affascinante ispettore capo nella fiction Viola come il Mare . L'attore turco è molto felice di poter riprendere il suo ruolo, tornando su ...

Can Yaman e Demet Ozdemir ''non si sono mai lasciati'': l'ultimo sconvolgente gossip ComingSoon.it

Cosa accadrebbe se si venisse a sapere che l’amore tra Can Yaman e Demet Ozdemir non è mai finito L’ultimo gossip è sconvolgente.Fanpage è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011.