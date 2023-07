Campo Utili | taglio ai lavori | impennata dei costi per il caro-materie prime

(Di mercoledì 26 luglio 2023) LA DECISIONE. A fine anno al via ida 1,3 milioni di euro finanziati dal Pnrr per il nuovo impianto sportivo omologato per il calcio e il rugby. Rimandati gli spogliatoi: servono 570mila euro che il Comune per ora non ha.

Campo Utili, taglio ai lavori: impennata dei costi per il caro-materie ... L'Eco di Bergamo

LA DECISIONE . A fine anno al via i lavori da 1,3 milioni di euro finanziati dal Pnrr per il nuovo impianto sportivo omologato per il calcio e il rugby. Rimandati gli spogliatoi: servono 570mila euro ...