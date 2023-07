... come inviato in Vietnam , India , Cina e. Rimane complessivamente sette anni in ... Sida la Repubblica il 15 settembre 2020. Il 31 ottobre ricomincia a scrivere su L'Espresso ...... occupandosi dell'economia della Cina, della situazione in Vietnam e in. Diventa inviata ... L'anno successivo all'addio di Report sianche dalla Rai perché in quell'azienda non riesce ...... come inviato in Vietnam , India , Cina e. Rimane complessivamente sette anni in ... Sida la Repubblica il 15 settembre 2020. Il 31 ottobre ricomincia a scrivere su L'Espresso ...

Cambogia: si dimette premier Hun Sen, incarico ceduto al figlio Il Dubbio

Phnom Penh, 26 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro cambogiano Hun Sen ha rassegnato le sue dimissioni e ha ceduto l’incarico al figlio, il generale Hun Manet. Lo riporta il canale televisivo cambogia ...