(Di mercoledì 26 luglio 2023) Phnom Penh, 26 lug. (Adnkronos) – Il primo ministrono Hun Sen ha rassegnato le sue dimissioni e hal’al, il generale Hun Manet. Lo riporta il canale televisivono Dap News. “Hun Sen non sarà più primo ministro. In un messaggio speciale poco prima, Hun Sen ha confermato che non ricoprirà più la carica di primo ministro e Hun Manet diventerà il nuovo primo ministro”, ha detto il canale televisivo. Hun Manet dovrebbe assumere la carica di primo ministro entro tre o quattro settimane dalle elezioni nazionali. Il Partito Popolare della(Cpp) al potere, secondo i dati della Commissione Elettorale Nazionale, ha vinto le elezioni di domenica conquistando 120 seggi su 125 nell’Assemblea Nazionale, il parlamento del Paese. L'articolo CalcioWeb.

Il Partito Popolare della(Cpp) al potere, secondo i dati della Commissione Elettorale Nazionale, ha vinto le elezioni di domenica conquistando 120 seggi su 125 nell'Assemblea Nazionale, il ...... come inviato in Vietnam , India , Cina e. Rimane complessivamente sette anni in ... Sida la Repubblica il 15 settembre 2020. Il 31 ottobre ricomincia a scrivere su L'Espresso ...... occupandosi dell'economia della Cina, della situazione in Vietnam e in. Diventa inviata ... L'anno successivo all'addio di Report sianche dalla Rai perché in quell'azienda non riesce ...

Cambogia: si dimette premier Hun Sen, incarico ceduto al figlio Il Dubbio

Phnom Penh, 26 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro cambogiano Hun Sen ha rassegnato le sue dimissioni e ha ceduto l’incarico al figlio, il generale Hun Manet. Lo riporta il canale televisivo cambogia ...