Cambogia | premier Hun Sen lascia il potere al figlio

Lo ha annunciato lo stesso, pochi giorni dopo una probabile vittoria a valanga del suo ... Durante il suo lungo mandato, lasi è avvicinata a Pechino, beneficiando di enormi ...Il primo ministro cambogiano Hun Sen, al potere dal 1985, ha dato le dimissioni per lasciare il potere al figlio Hun Manet (45 anni). Lo ha annunciato lo stesso, pochi giorni dopo una probabile vittoria a valanga del suo partito in elezioni senza opposizione. Vorrei chiedere comprensione alla gente mentre annuncio che non continuer come primo ministro ...Il Partito Popolare della(Cpp) al potere, secondo i dati della Commissione Elettorale Nazionale, ha vinto le elezioni di domenica conquistando 120 seggi su 125 nell'Assemblea Nazionale, il ...

