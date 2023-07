Cambiamento climatico | Meloni | «Quello che è successo dimostra che le emergenze saranno sempre più presenti» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l’Italia. Il Governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone e stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci». Con un tweet a corredo di unla presidente del Consiglio Giorgiainterviene sull’emergenza maltempo nel Nord Italia e gli incendi che stanno devastando in questi giorni la Sicilia. «Chiaramente – aggiunge – non possiamo che sperare che la riduzione della temperatura in Sicilia e l’attenuazione delle condizioni avverse al Nord rendano nelle prossime ore il lavoro di questi operatori meno difficile. Ma non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza, perché usare tutti i mezzi disponibili ...