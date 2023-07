Cambiamento climatico | dopo il Covid anche questo pericolo sarà usato in chiave politico-emergenziale?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Come ho cercato più estesamente di mostrare nel mio studio "Golpe globale", l'emergenza è a tutti gli effetti il nuovo metodo di governo neoliberale, la nuova arte di amministrare le cose e le persone. Che si tratti dell'emergenza epidemica o di quella climatica, di quella bellica o di quella energe

Il Presidente Mattarella, dopo aver espresso il suo sostegno e ricordato che anche l'Italia sta affrontando gravi conseguenze dovute al, ha risposto positivamente alla proposta. ...Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non intende condividere il negazionismo sule rifiuta di fare un paragone con l'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del Covid - ...Il 34,7% degli italiani è convinto che ci sia un allarmismo eccessivo sule il 25,5% ritiene che l'alluvione di quest'anno sia la risposta più efficace a chi sostiene che si sta ...

Il cambiamento climatico spezza l’Italia ma per la destra la colpa è degli ambientalisti: “Il green è la nuov… la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il Rapporto Ital Communications-Censis "Disinformazione e fake news in Italia" lo conferma: per un italiano su tre c'è un catastrofismo smisurato sul tema ...