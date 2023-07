Cambia la legge sulla leva militare in Russia | alzato il limite massimo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il parlamento russo ha dato il via libera per innalzare dai 27 ai 30 anni ilper la chiamata alla. La Duma, la Camera Bassa, ha approvato in seconda e poi in terza e ultima lettura la proposta dichel'età massima per il servizio. Tuttavia, diversamente da quanto proposto inizialmente, l'età minima resterà di 18 anni e non verrà innalzata a 21 anni. Il motivo, secondo molti analisti geopolitici, sta nella ricerca di un bacino più ampio da cui attingere soldati. La decisione di arruolare nell'esercito anche uomini più grandi corrisponde alla necessità di avere militari a disposizione. Allargare il bacino delle persone che possono essere chiamate a prestare servizio, includendo così ...