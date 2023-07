(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tra le testate del gruppo, nuovo direttore per il quotidiano Leggo: sarà Fabrizio Nicotra, dal 19 agosto. .

Caltagirone Editore: nel semestre l'utile sale a 9,2 milioni Agenzia ANSA

Caltagirone Editore S.p.A. comunica - in una nota - che, dal 19 agosto, Fabrizio Nicotra assumerà la direzione del quotidiano Leggo. Nicotra, nato a Fano nel 1971, ha ...Caltagirone Editore chiude i conti del primo semestre 2023 con un risultato netto positivo per 9,2 milioni in crescita del 13% rispetto agli 8,1 milioni del primo semestre 2022. (ANSA) ...