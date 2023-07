Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | programma | orari e tv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilcompleto deididelle discipline acquatiche, inda venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. L’evento godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, ildettagliato con date eitaliani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare dei ...

