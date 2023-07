Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi | orari 26 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Saranno sei, il numero più alto finora, i titoli assegnati, mercoledì 26, aidegli sport acquatici, in corso a, in Giappone. Tornerà in acqua, inoltre, il Setterosa, per le semifinali della pallafemminile, che metteranno in palio il pass per i Giochi di Parigi 2024. Delle sei finali odierne, cinque riguarderanno ilin corsia (800 metri stile libero maschili, 200 metri stile libero femminili, 200 metri farfalla maschili, 50 metri rana maschili e staffetta 4×100 metri misti mista) ed una i tuffi dalle grandi altezze (20 metri femminili). La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, Rai Play 3, Sky Go, Now, ...

