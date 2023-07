Calendario Mondiali nuoto 2023 domani | orari 27 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Siamo già a metà del quarto giorno di gare aidiin corsia a Fukuoka, in Giappone. Nella Marine Messe Hall A della città giapponese ci saranno nuove opportunità per l’Italia per tornare protagonista anche quest’oggi. Mattinata con cinque azzurri in, comincerà Sofia Morini nei 100 stile libero femminili alle 3.32 italiane, seguita da Matteo Restivo e Lorenzo Mora, che non partono tra i favoriti nei 200 dorso. Successivamente sarà il turno dei 200 rana, con Martina Carraro e Lisa Angiolini pronte a sgomitare, mentre in chiusura avremo invece la 4×200 femminile con le azzurre protagoniste. Nel pomeriggio ladei califfi della velocità, la 100 stile libero, in cui spera di trovare spazio anche Alessandro Miressi. La quinta giornata deidi...

SEGUI IL LIVE DI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEL NUOTO IN VASCA: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ......MERCOLEDI' 26 LUGLIO ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SCHERMA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO...... RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMA PALLANUOTO MASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARIPALLANUOTO: FORMULA E REGOLAMENTOCOMPLETOFUKUOKA: DATE, ORARI E TV, ...

Calendario Mondiali nuoto 2023 - orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara Eurosport IT

Arrivata ieri la delegazione di Tiro con l’arco a Chengdu, in Cina, per la 31esima Universiade Fisu, che si svolge dal 27 all’8 agosto. Sono circa 300 tra atlete e atleti, dirigenti, tecnici, organizz ...Il ligure Lorenzo Mark Finn ha vinto la Cronoscalata da Cene ad Altino nella Bergamasca valida come prova di Campionato Lombardo della Montagna per la categoria juniores. Il giovane genovese di Avegno ...