Calendario amichevoli estive oggi mercoledì 26 luglio | programma | orari e diretta tv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ecco ildelledi262023. Menù ricco di sfide per le squadre del campionato di Serie A. L’Atalanta misurerà il suo stato di forma contro la Pro Vercelli, il Lecce invece se la vedrà con il Padova e il Cagliari contro la Roma Primavera. Sfide internazionali invece per l’Empoli contro l’Heidenheim, la Lazio prosegue la sua preparazione ad Auronzo con il NK Bravo mentre la Roma di Mourinho è ad Algarve per sfidare il Braga. Di seguito ilcompleto delle. Ore 17 Atalanta-Pro Vercelli Ore 17 Lecce-Padova (Sportitalia) Ore 18 Empoli-Heidenheim (Facebook Empoli) Ore 18 Lazio-FK Bravo (Lazio Style Channel) Ore 20 Cagliari-Roma Primavera Ore 21 Roma-Braga (Dazn) SportFace.

Unfitto disu DAZN che si arricchirà per tutta l'estate e che permetterà ai tifosi di continuare a vivere le emozioni del grande calcio anche in vacanza, e ai club, di studiare ...Precampionato coninternazionali anche per l' Inter ,impegnata nella tournée in Giappone. Giovedì 27 agosto alle 12.30 la prima sfida dei nerazzurri che scenderanno in campo allo Yanmar ...Ildelleestive di oggi, martedì 25 luglio. L'unico test in programma nella giornata odierna va in scena al Dolomiten Stadion di Lienz e mette di fronte l' Udinese e il Lipsia , ...

Calendario prossime gare amichevoli Padova Calcio

L'ufficialità è ancora mancante, ma lo slittamento del campionato di Lega Pro sembra sempre più probabile. Il Consiglio di Stato ha fissato il 29 agosto come termine ultimo, rendendo improbabile l'ini ...Amichevoli estive 2023 su Sky e NOW: calendario dirette tv 26 Luglio - 11 Agosto, In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con alcuni dei migliori i ...