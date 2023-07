Caldo e maltempo | estensione Cig su edilizia | escavazione e agricoltura Dieci milioni per risarcire turisti in Sicilia

(Di mercoledì 26 luglio 2023)della cassa integrazione sua favore delle aziende colpite dae ondate di calore. L'annuncio arriva dallo stesso ministro di Lavoro e politiche sociali, Elvira Calderone, al termine del Consiglio dei Ministri, per presentare il decreto varato per fare fronte alle difficoltà dovute agli eventi meteorologici avversi di questi giorni. Queste ore di Cig non andranno a incidere sui tetti massimi e per l`c`è una ulteriore possibilità di fruire di questo ammortizzatore: anche solo per alcune ore della giornata lavorativa.In pratica, il provvedimento, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel ...

'Priorità all'emergenza, incendi e temperature altissime, intervento a tutela dei lavoratori'. Sono i principali temi affrontati dal Cdm, come ha spiegato il vice premier Antonio Tajani al termine della riunione. Il ...Cassa integrazione che scatta non solo con le alte temperature. Nel provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri è stato inserito anche iltra le cause che permettono di accedere all'ammortizzatore nei comparti dell'edilizia e l'agricoltura. Dopo due settimane di polemiche , con i sindacati e le associazioni datoriali che ...Si tratta di una misura, richiesta da Confartigianato nel corso degli incontri svoltisi con il Ministero per affrontare l'emergenzanei luoghi di lavoro, che va nella giusta direzione di ...

Meloni: «Basta interventi frammentati». Musumeci: «Italia verso la tropicalizzazione. La settimana prossima stato d’emergenza per 6 regioni». Decreto caldo per operai e agricoltori (no agli stagionali ...In Edilizia e Agricoltura Cig aggiuntiva per eventi climatici e integrazione salariale a ore: approvato il decreto legge per le emergenze climatiche.