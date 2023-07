Calderone | estensione Cig su edilizia | escavazione e agricoltura

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 luglio 2023)della cassa integrazione sua favore delle aziende colpite da maltempo e ondate di calore. L'annuncio arriva dallo stesso ministro di Lavoro e politiche sociali, Elvira, al termine del Consiglio dei Ministri, per presentare il decreto varato per fare fronte alle difficoltà dovute agli eventi meteorologici avversi di questi giorni. Queste ore di Cig non andranno a incidere sui tetti massimi e per l`c`è una ulteriore possibilità di fruire di questo ammortizzatore: anche solo per alcune ore della giornata lavorativa.In pratica, il provvedimento, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel ...