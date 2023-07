Calciomercato Salernitana | due uscite | squadra ridisegnata?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La seconda salvezza consecutiva in Serie A è giunta, con modalità più tranquille rispetto alla prima che arrivò dopo una rimonta incredibile e difficilmente pronosticabile. Il terzo anno consecutivo di massima serie dovrà consolidare il club campano portandolo sempre più lontano dalla lotta per non retrocedere in Serie B. Questo è il vero, grandissimo, obiettivo che dalle parti di Salerno hanno elevato a focus principale della prossima annata sportiva. Lo scorso anno, però, le buone prestazioni dellaguidata da Paulo Sousa hanno messo in vetrina almeno due calciatori che sono diventati, quasi improvvisamente, uomini mercato: Lassana Coulibaly e Boulaye Dia potrebbero animare, pesantemente, ilin uscita della. Cosa sta succedendo in queste ultime, febbrili, ore?...