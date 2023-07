Calciomercato Milan – Offerte per De Ketelaere | la risposta del belga

Commenta per primo Gianluca Scamacca è sempre più vicino al dire addio al West Ham e alla Premier League. La volontà di un ritorno in Italia lo avvicina sempre più alla Serie A con Inter,e Roma in conrsa, ma con i giallorossi da tempo in prima fila per riportarlo 'a casa' e in vantaggio sulla concorrenza. L'attaccante italiano dopo le ultime 'non convocazioni' o meglio ...1 Samuel Chukwueze presto diventerà un nuovo calciatore del. L'attaccante nigeriano arriva a titolo definitivo dal Villarreal e sta completando in queste ore le visite mediche di rito propedeutiche alla firma. Già scelto il numero di maglia con l'...L'accordo tra ile il club spagnolo è per un prestito secco con scadenza giugno 2024. LAZIO: PEDRO RINNOVA - Pedro ha rinnovato per un altro anno con la Lazio. L'attaccante spagnolo ha firmato ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Musah dopo Chukwueze, Juve ancora su Lukaku. Lazio, preso Saw Sport Fanpage

La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. Nella parte bassa ci sono il Napoli campione d’Italia e la Juventus, testa di serie numero uno è l’Inter, detentrice del titolo.Il Milan starebbe tentando di cedere chi non rientrerebbe più nei piani di Pioli: tra questi ci sarebbe Rebic, per cui il Besiktas sarebbe in pressing ...