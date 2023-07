Calciomercato Milan – Chukwueze | concluse le visite mediche | LIVE NEWS

L'esterno offensivo nigeriano è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Il giocatore è atterrato in Italia e ha completato in giornata le visite mediche. Operazione chiusa ...Insomma, un concentrato di quanto mancato alnell'ultima stagione. La sua avventura rossonera è solo agli inizi, ma l'ambientamento procede bene e uno dei fattori da considerare in questo senso ...Le squadre tifate erano sempre le stesse: Juve, Inter,e Fiorentin a (qua siamo in Toscana). Io avevo scelto la Juve, perché mio padre era juventino ; non mi aveva imposto nulla, ero più che ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve sempre su Lukaku, per il Milan Musah dopo Chukwueze, Lazio, preso Sow Sport Fanpage

Dall'altra parte del tabellone possibili incroci tra le romane e tra Juve e Napoli ROMA (ITALPRESS) - Il derby della Madonnina possibile ...Il calciomercato è entrato nel vivo per la maggior parte dei club di Serie A, con il Milan in particolar modo che si sta muovendo corposamente, avendo già chiuso vari affari, quali Romero, Pulisic, ...