Calciomercato LIVE | affari e trattative | Mané raggiunge Brozovic e CR7 | Verona su un attaccante dell'Inter

Juventus, il viaggio in America è galeotto. C'è l'offerta por Pogba che potrebbe essere tesserato in questo modo Occhio a Pogba . Perché adesso è diventato un vero e proprio caso. Il ...Le trattative di mercato -.itIntanto i cugini dell'Inter lavorano sempre su Sommer, ...Juventus, si complica la pista in uscita: l'offerta è di quasi 30milioni di euro e in questo modo difficile che possano prendere pure l'esubero C'è un esubero nella Juventus che ha ...

Chukwueze Milan: la prima giornata del nuovo acquisto rossonero tra visite mediche e firma. Il racconto delle prime ore – FOTO e VIDEO (dal nostro inviato Daniele Grassini) – È Samuel Chukwueze il set ...Tutta la giornata di calciomercato di mercoledì 26 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui ...